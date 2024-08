Breno Lopes projeta Fortaleza x Rosario Central pela Sul-Americana: ‘jogo difícil’

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, comentou sobre a preparação do Tricolor do Pici para enfrentar o Rosario Central nesta quarta-feira (14), em Rosário (ARG), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

“Um jogo difícil. [...] Esses jogos precisamos ter inteligência e sabedoria, pois ele não acaba lá. Temos um segundo encontro dentro da nossa casa e temos que levar isso em consideração. Vamos em busca de um grande resultado”, disse o atacante.

Legenda: Breno Lopes durante Fortaleza x Vitória Foto: Thiago Gadelha/SVM

Muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. O Fortaleza me acolheu de uma forma muito bacana e isso acaba refletindo dentro de campo. Graças a Deus estou conseguindo contribuir com a equipe e juntos vamos buscar todos os nossos objetivos na temporada. Breno Lopes Atacante do Ceará

Breno Lopes, de 28 anos, chegou ao Fortaleza nesta temporada, emprestado pelo Palmeiras, e conseguiu se consolidar rapidamente no time titular. Ele soma três gols e três assistências em 18 jogos disputados.