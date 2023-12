Brasileirão 2024: confira todos os times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro

O Brasileirão 2023 chegou ao fim na última quarta-feira (6), com a definição de seu campeão e também das quatro equipes rebaixadas para a segunda divisão. Em uma rodada emocionante, o Santos acabou ficando com a última vaga do Z-4.

Com as partidas encerradas, foram definidas todas as equipes que irão disputar as quatro divisões do Campeonato Brasileiro em 2024 (Série A, Série B, Série C e Série D). O Diário do Nordeste preparou um guia completo com todas as equipes de todas as divisões.

SÉRIE A

Legenda: Palmeiras é o atual campeão Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Athletico

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

São Paulo

Vasco

Vitória

Novidades: Atlético-GO, Criciúma, Juventude e Vitória, que subiram da Série B.

SÉRIE B

Legenda: Santos disputará a Série B pela primeira vez Foto: Raul Baretta/Santos

Amazonas

América-MG

Avaí

Botafogo-SP

Brusque

Ceará

Chapecoense

Coritiba

CRB

Goiás

Guarani

Ituano

Mirassol

Novorizontino

Operário

Paysandu

Ponte Preta

Santos

Sport

Vila Nova

Novidades: América-MG, Coritiba, Goiás e Santos, que foram rebaixados da Série A, e Amazonas, Brusque, Operário e Paysandu, que conquistaram o acesso na Série C.

SÉRIE C

Legenda: Sampaio Corrêa volta a disputar a Série C Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa

ABC

Aparecidense

Athletic Club

Botafogo-PB

Caxias

Confiança

CSA

Ferroviária-SP

Ferroviário-CE

Figueirense

Floresta

Londrina

Náutico

Remo

Sampaio Corrêa

São Bernardo

São José-RS

Tombense

Volta Redonda

Ypiranga-RS

Novidades: ABC, Londrina, Sampaio Corrêa e Tombense, rebaixados da Série B, e Athletic Club, Caxias, Ferroviária-SP e Ferroviário-CE, que conquistaram o acesso na Série D.

SÉRIE D

Legenda: Atlético Cearense disputará a Série D Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Água Santa-SP

Águia de Marabá-PA

Altos-PI

América-RN

Anápolis-GO

ASA

Atlético-CE

Audax Rio

Avenida-RS

Barra-SC

Brasil de Pelotas

Brasiliense

Cametá-PA

Capital-TO

Cianorte

Concórdia

Costa Rica-MS

Crac-GO

CSE-AL

Democrata GV

FC Cascavel

Fluminense-PI

River-PI

Hercílio Luz

Humaitá-AC

Iguatu-CE

Inter de Limeira

Ipatinga

Iporá-GO

Itabaiana-SE

Itabuna-BA

Jacuipense

Juazeirense-BA

Manauara-AM

Manaus

Maracanã-CE

Maranhão

Maringá

Mixto-MT

Moto Club-MA

Nova Iguaçu

Novo Hamburgo

Petrolina-PE

Porto Velho-RO

Portuguesa-RJ

Potiguar

Pouso Alegre-MG

Princesa do Solimões-AM

Real Brasília

Real Noroeste-ES

Retrô-PE

Rio Branco-AC

Santa Cruz-RN

Santo André

São José-SP

São Raimundo-RR

Sergipe

Serra-ES

Sousa-PB

Tocantinópolis

Trem-AP

Treze-PB

União Rondonópolis-MT

Villa Nova-MG

Novidades: Altos-PI, América-RN, Manaus e Pouso Alegre-MG, rebaixados da Série C.

