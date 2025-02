Brasil x Uruguai pelo Sul-Americano Sub-20: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil estreia no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 contra o Uruguai, nesta terça-feira (4), às 19h30, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

Assim como na fase de grupos, o hexagonal será disputado no formato de pontos corridos. Ao final dos cinco jogos, a equipe com a melhor pontuação será a campeã.

Além disso, o Sul-Americano Sub-20 oferece quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria. Como o Chile sediará a competição entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro e, já está garantido, mesmo estando no hexagonal final. Assim, Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai disputarão quatro lugares no Mundial.

Legenda: O Brasil fez uma campanha irregular na 1ª Fase no Sul-Americano Sub-20 Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Sportv

Palpites

inter@

Tabela do Brasil

Após o jogo com os uruguaios, o Brasil jogará duas vezes seguidas no Estádio Olímpico de la UCV, ambas às 17h, contra Colômbia e Paraguai, nas próximas sexta (7) e segunda-feiras (10), respectivamente. Em seguida, retorna ao Brígido Iriarte para enfrentar a Argentina, no dia 13, às 22h. A Seleção encara o Chile no dia 16, no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, pela última rodada. O horário ainda será divulgado pela Conmebol.

Como chegam as equipes

O Uruguai se classificou depois de conseguir a liderança do Grupo A com 9 pontos. Em quatro jogos, obteve três vitórias (2 a 1 sobre o Chile, 6 a 0 contra o Paraguai e 2 a 0 contra o Peru) e foi derrotado pela Venezuela por 1 a 0.

O Brasil fez uma campanha irregular na 1ª Fase, avançando em 3º do Grupo B com 6 pontos, atrás de Argentina e Colômbia.

A Seleção Brasileira perdeu para Argentina (6x0) e Colômbia (1x0), e venceu Bolívia (2x1) e Equador (3x2).

O futebol apresentado foi abaixo do esperado e a equipe precisa mostrar mais na fase final.

“A gente aprendeu muito ao decorrer do campeonato, estamos mais fortes e maduros. Acho que o grupo está muito mais preparado para esse jogo e para fazer uma grande partida. A equipe entendeu muito bem a competição. O grupo está bem mais unido agora. Tenho certeza de que a gente vai fazer uma grande segunda fase”, disse o atacante Pedrinho.

Prováveis escalações

BRASIL:

Robert; Igor Serrote, Arthur Dias (Bordon), Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues (Gabriel Moscardo) e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson (Wesley) e Deivid Washington (Rayan). Técnico: Ramon Menezes.

URUGUAI:

Martínez; González, Calione, Rodríguez, Pacifico; Zalazar, Peralta, Severo, Lavega; Pino e Machado. Técnico: Fabián Coito.