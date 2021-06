Brasil x Sérvia pela Seleção Olímpica Sub-23: horário, onde assistir e escalação

A Seleção Brasileira Sub-23 entra em campo às 14h desta terça-feira (8), para enfrentar a Sérvia. O amistoso é o 2º teste consecutivo antes das Olimpíadas de Tóquio e ocorre no estádio sérvio Rajko Mitic.

No primeiro desafio, o Brasil perdeu para Cabo Verde por 2 a 1. Assim, o técnico André Jardine deve mudar a escalação principal e testar novos jogadores para definir a lista final de relacionados para a competição.

Devem iniciar a partida: Breno, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães e Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho; Malcom, Pedro e Gabriel Martinelli.

A estreia da Seleção Brasileira Sub-23 nos Jogos Olímpicos está marcada para o dia 22 de julho. O primeiro compromisso será contra a Alemanha, no estádio Yokohama. Será uma reedição da final de 2016, quando os brasileiros conquistaram o título inédito no Maracanã.

Seleção principal

A equipe comandada pelo técnico Tite entra em campo após o time olímpico. Nesta terça, às 21h30, o Brasil tem pela frente o Paraguai no Defensores del Chaco, em Assunção-PAR, pelas jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Na tabela de classificação da América do Sul, a equipe lidera com 100% de aproveitamento e 15 pontos. O adversário está em 4º colocado, com sete pontos.

Ficha técnica: Brasil x Sérvia

Data: 08/06/2021

Horário: 14h (de Brasília)

Local: estádio Rajko Mitic, em Belgrado (Sérvia)

Onde assistir: Globo e SporTV