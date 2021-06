Paraguai x Brasil pelas Eliminatórias: horário, onde assistir e escalação

A Seleção Brasileira entra campo nesta terça-feira (8), às 21h30, para enfrentar o Paraguai. O duelo é válido pela 8ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 e ocorre no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A Globo (TV Verdes Mares) transmite o confronto ao vivo.

Na tabela de classificação da América do Sul, a equipe lidera com 100% de aproveitamento e 15 pontos. O adversário está em 4º colocado, com sete pontos.

Para o duelo, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, deverá promover mudanças em relação aos atletas que inciaram o duelo contra o Equador, na última sexta-feira (4), quando o Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Richarlison e Neymar.

FICHA TÉCNICA: Paraguai x Brasil

Data : 08/06/2021

: 08/06/2021 Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local : estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

: estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) Arbitragem : Patrício Loustau (ARG)

: Patrício Loustau (ARG) Onde assistir : Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares e tempo real do DIário do Nordeste

: Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares e tempo real do DIário do Nordeste Provável escalação (Paraguai): Antony Silva; Alderete, Júnior Alonso, Gustavo Gómez e Robert Rojas; Villasanti, Gastón Gímenez, Arzamendia e Ángel Cardozo; Almíron e Ángel Romero. Técnico: Eduardo Berizzo.

Antony Silva; Alderete, Júnior Alonso, Gustavo Gómez e Robert Rojas; Villasanti, Gastón Gímenez, Arzamendia e Ángel Cardozo; Almíron e Ángel Romero. Eduardo Berizzo. Provável escalação (Brasil): Alisson; Alex Sandro, Marquinhos, Éder Militão e Danilo; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá (Roberto Firmino); Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.