Jogadores da Seleção Brasileira decidem jogar a Copa América

Após uma semana de tensão e ameaças de possível boicote à Copa América, os jogadores da Seleção Brasileira resolveram jogar, sob protestos, a competição, que será disputada no Brasil a partir do dia 13.

A apuração é do ge.globo. Segundo a publicação, um possível boicote de todas as seleções perdeu força em virtude de divisões entre as equipes e de concessões realizadas pela Conmebol para amenizar a crise entre atletas.

Todavia, um manifesto deverá ser lido pelos jogadores após o jogo contra o Paraguai, que ocorre nesta terça-feira, às 21h30, com transmissão da TV Verdes Mares. Eles deverão manifestar a insatisfação com a forma como o torneio foi organizado.

Legenda: Casemiro foi o único atleta a falar sobre crise Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Questão técnica

Segundo o GE, a importância da Copa América para formatação do time que vai disputar a Copa do Mundo de 2022 também pesou. Esta seria a última oportunidade de Tite ter um longo período para entrosar jogadores.

Após recusas de Colômbia e Argentina, esta última em virtude do Covid-19, a competição foi aceita pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Cuiabá, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro serão as sedes.

Veja tabela de jogos da 1ª fase

Grupo B

Brasil X Venezuela - 13/06 às 18h, no Mané Garrincha (Brasília)

Colômbia X Equador - 13/06 às 21h, Arena Pantanal (Cuiabá)

Colômbia X Venezuela - 17/06 às 18h, Olímpico (Goiânia)

Brasil X Peru - 17/06, às 21h, Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Venezuela X Equador - 20/06, às 18h, Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Colômbia X Peru - 20/06 às 21h, Olímpico (Goiânia)

Equador X Peru - 23/06, às 18h, Olímpico (Goiânia)

Brasil X Colômbia - 23/06 às 21h, Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Venezuela X Peru - 27/06 às 18h, Mané Garrincha (Brasília)

Brasil X Equador - 27/06, às 18h, Olímpico (Goiânia)

Grupo A

Argentina X Chile - 14/06 às 18h - Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Paraguai X Bolívia - 14/06 às 21h - Olímpico (Goiânia)

Chile X Bolívia - 18/06 às 18h - Arena Pantanal (Cuiabá)

Argentina X Uruguai - 18/06 às 21h - Mané Garrincha (Brasília)

Uruguai X Chile - 21/06 às 18h - Arena Pantanal (Cuiabá)

Argentina X Paraguai - 21/06 às 21h - Mané Garrincha (Brasília)

Bolívia X Uruguai - 24/06 às 18h - Arena Pantanal (Cuiabá)

Chile X Paraguai - 24/06 às 21h - Mané Garrincha (Brasília)

Uruguai X Paraguai - 28/06, às 21h - Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Bolívia X Argentina - 28/06, às 21h - Arena Pantanal (Cuiabá)