Brasil Sub-23 perde para Cabo Verde em jogo preparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio

A Seleção Brasileira Sub-23 perdeu para Cabo Verde na tarde deste sábado (5), no último amistoso antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil saiu na frente, mas viu os cabo-verdianos empatarem e virarem a partida em 2 a 1, em partida disputada no Estádio Partizan, na Sérvia.

O gol dos brasileiros saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, em pênalti assinalado por toque de mão. Pedro bateu de chapa e abriu o marcador. O empate veio minutos depois, com Lisandro Semedo. Sem marcação no meio da área, ele recebe de esquerda e chapa de pé direito.

O Brasil volta para o segundo tempo com mais iniciativa. Antony, Guilherme Arana, Claudinho e Malcom desperdiçam boas chances. No final do primeiro tempo, no entanto, Cabo Verde aproveita uma chance com Willy Semedo. Atacante rouba a bola, invade a área brasileira e dispara contra o arco de Cleiton. Depois da virada, o adversário se fechou na defesa e impediu reação da equipe comandada por André Jardine.

Próximo compromisso

Os jogadores voltam a campo na próxima terça-feira (8), às 14h, para enfrentar a Sérvia, no Estádio Karadorde. Será o último compromisso antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em seguida, Jardine precisará definir e divulgar a lista final dos relacionados para a competição.