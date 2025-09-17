Diário do Nordeste
Brasil x Sérvia no Mundial masculino de Vôlei: veja horário, onde assistir e relacionados

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:07)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira já está classificada para as oitavas da competição.
Foto: Volleyball World

O Brasil enfrenta a Sérvia em jogo da terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial masculino de Vôlei. O duelo será nesta quarta-feira (17), a partir das 23h (de Brasília). Os brasileiros lideram o Grupo H e enfrentam o vice no Mall of Asia Arena, nas Filipinas. As duas melhores equipes avançam. 

O Brasil é o segundo país que mais conquistou medalhas na competição. São três ouros, três pratas e um bronze. Na edição anterior, foi terceiro colocado. Já os sérvios conseguiram um bronze no torneio de 2010.

Como chega o Brasil? 

Na estreia, a seleção comandada por Bernardinho superou a China por 3 sets a 1. Em seguida, o grupo venceu a República Tcheca por 3 a 0. Com esses resultados, a equipe brasileira conseguiu classificação antecipada para as oitavas de final. Assim, o duelo pode ser uma oportunidade de testar outros atletas. Mas o grupo vai em busca de classificar em primeiro.

"É manter a guarda alta, não dá para de maneira nenhuma baixar porque agora temos a Sérvia e buscar o primeiro lugar do grupo é fundamental para nossas ambições na competição”, afirmou o treinador em entrevista ao portal da CBV.

"A Sérvia é um time que erra pouco, então a gente tem que estar concentrado. Agora é estudar, estudar, e tentar montar o melhor plano pra cancelar o jogo deles”, completou Alan, oposto do time.

Como chega a Sérvia? 

A Sérvia foi superada pela República Tcheca por 3 sets a 0 na primeira rodada. Na seguinte, o grupo venceu a China pelo mesmo placar. 

Onde Assistir

Sportv2 e Volleyball World TV

 

Relacionados do Brasil

Líbero: Maique
Levantadores: Matheus Brasília e Fernando Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Henrique Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Relacionados da Sérvia

Líbero - Negic, Ivović (C)
Levantadores - Jovović, Todorović
Opostos - Luburic, Nikolić
Pontas - Peric, Kujundžić, Mašulović V. e Brborić
Centrais - Nedeljković, Stefanović e Mašulović N, Gajović

 

Ficha Técnica

  • Brasil x Sérvia
  • Data e hora: 17/09, às 23h (de Brasília)
  • Local: Pasay City, Filipinas
