Brasil x Sérvia no Mundial masculino de Vôlei: veja horário, onde assistir e relacionados
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
O Brasil enfrenta a Sérvia em jogo da terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial masculino de Vôlei. O duelo será nesta quarta-feira (17), a partir das 23h (de Brasília). Os brasileiros lideram o Grupo H e enfrentam o vice no Mall of Asia Arena, nas Filipinas. As duas melhores equipes avançam.
O Brasil é o segundo país que mais conquistou medalhas na competição. São três ouros, três pratas e um bronze. Na edição anterior, foi terceiro colocado. Já os sérvios conseguiram um bronze no torneio de 2010.
Como chega o Brasil?
Na estreia, a seleção comandada por Bernardinho superou a China por 3 sets a 1. Em seguida, o grupo venceu a República Tcheca por 3 a 0. Com esses resultados, a equipe brasileira conseguiu classificação antecipada para as oitavas de final. Assim, o duelo pode ser uma oportunidade de testar outros atletas. Mas o grupo vai em busca de classificar em primeiro.
"É manter a guarda alta, não dá para de maneira nenhuma baixar porque agora temos a Sérvia e buscar o primeiro lugar do grupo é fundamental para nossas ambições na competição”, afirmou o treinador em entrevista ao portal da CBV.
"A Sérvia é um time que erra pouco, então a gente tem que estar concentrado. Agora é estudar, estudar, e tentar montar o melhor plano pra cancelar o jogo deles”, completou Alan, oposto do time.
Como chega a Sérvia?
A Sérvia foi superada pela República Tcheca por 3 sets a 0 na primeira rodada. Na seguinte, o grupo venceu a China pelo mesmo placar.
Onde Assistir
Sportv2 e Volleyball World TV
Relacionados do Brasil
Líbero: Maique
Levantadores: Matheus Brasília e Fernando Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Henrique Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
Relacionados da Sérvia
Líbero - Negic, Ivović (C)
Levantadores - Jovović, Todorović
Opostos - Luburic, Nikolić
Pontas - Peric, Kujundžić, Mašulović V. e Brborić
Centrais - Nedeljković, Stefanović e Mašulović N, Gajović
Ficha Técnica
- Brasil x Sérvia
- Data e hora: 17/09, às 23h (de Brasília)
- Local: Pasay City, Filipinas