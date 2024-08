Brasil x República Dominicana: quartas de final do vôlei feminino nas Olimpíadas 2024; veja horário

A seleção brasileira entra em quadra para encarar a República Dominicana, na manhã desta terça (6), às 8h (horário de Brasília), pelas quartas de final do vôlei feminino das Olimpíadas de Paris 2024. As brasileiras chegam na fase mata-mata com 100% de aproveitamento até aqui na fase de grupos. O confronto diante das dominicanas acontece na Arena 1 Paris Sul.

A seleção treinada por José Roberto Guimarães bateu Quênia, Japão e Polônia, todos por 3 sets a 0. A liderança no grupo B indicou o time canarinho para o confronto contra as dominicanas que terminaram na terceira posição no grupo C.

No último jogo pela fase anterior, o Brasil venceu a Polônia com parciais de 25 x 21, 38 x 36 e 25 x 14. Caso passe da República Dominicana, a seleção brasileira encara o vencedor de Estados Unidos e Polônia na semifinal.

ONDE ASSISTIR

A torcida pode acompanhar o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube).

EM BUSCA DE MAIS UM OURO

Bicampeão das Olimpíadas, com ouro conquistado em 2008 e 2012, o Brasil ficou com a prata em Tóquio 2020. A equipe chega para os Jogos depois de ficar na quarta posição da Liga das Nações. O time de José Roberto perdeu na semifinal para o Japão e, na disputa do bronze, foi derrotado pela Polônia.

Em busca de retomar a hegemonia na Olimpíada, a Seleção Brasileira conta com atletas experientes, como Gabi, Thaísa, Rosamaría e Carol.

FICHA TÉCNICA | BRASIL X REPÚBLICA DOMINICANA

Local: Arena 1 Paris Sul, em Paris-FRA

Data: 06/08/24 (terça-feira)

Horário: 8h (Horário de Brasília)