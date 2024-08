Brasil bate Polônia e se classifica invicto para as quartas de final do Vôlei feminino

A seleção feminina do Brasil fechou a fase de grupos do Vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com perfeição e está no mata-mata da modalidade.

Ao bater a Polônia por 3 a 0 na tarde deste domingo (4), as brasileiras avançaram para as quartas de final com 100% de aproveitamento e sem ter perdido nenhum set, algo que nenhuma outra seleção na disputa conseguiu.

Líder na fase de grupos, o Brasil já sabe que vai encarar a República Dominicana na terça-feira (6), ainda com horário indefinido. As dominicanas avançaram como segunda melhor terceira colocada desta etapa, ou seja, a oitava campanha.

Jogo longo

A disputa entre Brasil e Polônia foi relativamente tranquila para as brasileiras, com exceção do segundo set, que terminou com incríveis 38 a 36.

A seleção canarinho chegou a ter cinco set points seguidos e deixou as polonesas encostarem. Depois disso, houve alternância de quem tinha a bola do set, mas depois de dez oportunidades, o Brasil levou a melhor.

O primeiro set foi o mais equilibrado, terminando com o placar de 25 a 21, enquanto o terceiro e último demonstrou uma Polônia esgotada. A seleção brasileira chegou a abrir dez pontos de vantagem e fechou o set com 25 a 14, decretando a vitória.