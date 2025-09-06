Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Itália na semifinal do Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brasil enfrenta a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei.
Foto: Divulgação/volleyballworld.com

O Brasil enfrenta a Itália na semifinal no Mundial feminino de Vôlei. O duelo entre as equipes será neste sábado (6), a partir das 9h30 (de Brasília). O vencedor do duelo, que será em Bangkok, enfrenta Japão ou Turquia, que brigam pela outra vaga. Sob comando de Zé Roberto, o grupo vai em busca do título inédito do torneio. 

“Para o jogo contra a Itália, precisamos que nosso saque funcione bem, e que bloqueio, defesa e contra-ataques sejam com muita confiança e agressividade. Na final da Liga das Nações contra a Itália, nosso bloqueio e defesa funcionaram muito bem, mas não conseguíamos aproveitar as oportunidades de contra-ataque e ataque, que é o que estamos conseguindo desenvolver bastante nesse Mundial", afirmou a capitã Gabi.

"Será uma partida difícil, mas acredito muito na capacidade da nossa equipe. São 14 jogadoras que vão fazer a diferença nessa semifinal”, disse a capitã Gabi, com 13 pontos marcados", completou. 

O Brasil avançou como líder do Grupo C na Primeira Fase. A equipe teve três vitórias em três partidas, superando Grécia, Porto Rico e França. Nas oitavas, a seleção superou a República Dominicana. Depois, o time venceu a França. 

A Itália terminou a Primeira Fase na ponta do Grupo B. O time também conquistou três vitórias. O grupo superou Eslováquia, Cuba e Bélgica. Em seguida, passou pela Alemanha nas oitavas e despachou a Polônia nas quartas.

ONDE ASSISTIR

Sportv 2 e VBTV

RELACIONADAS DO BRASIL 

  • Centrais: Diana, Lorena, Julia, Luzia
  • Levantadoras: Macris, Roberta
  • Opostas: Rosamaria, Tainara
  • Ponteiras: Gabi, Helena, Julia Bergmann
  • Líbero: Laís e Marcelle

RELACIONADAS DA ITÁLIA

  • Centrais: Fahr, Danesi, Sartoir e Akrari 
  • Levantadoras: Orro e Cambi 
  • Opostas: Egonu e Antropova
  • Ponteiras: Nervini, Sylla, Omoruyi e Giovaninni
  • Líbero: De Gennaro e Fersino
Assuntos Relacionados
Imagem do atacante português Cristiano Ronaldo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 4 minutos

Jogada

Brasil x Itália na semifinal do Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Cearense Feminino: FCF define datas e fórmula da disputa em 2025

Sete equipes vão participar da competição

Crisneive Silveira 05 de Setembro de 2025

Jogada

Elas na Jogada #111: Maria Helena, única mulher delegada de partida na Série A de 2025

Confira o episódio desta semana

Redação 05 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará e Bahia farão final da Copa do Nordeste Sub-20 em dois jogos; Veja datas

Vozão passou pelo Leão nos pênaltis e Tricolor superou o Vitória

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025

Jogada

Marcelo Paz sobre a chegada de Palermo ao Fortaleza: 'Nome de impacto, de peso, de grandeza'

CEO da SAF do Leão acredita no trabalho do treinador para reverter a situação do clube na Série A

Vladimir Marques 05 de Setembro de 2025