Brasil x Itália na semifinal do Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir
Equipes se enfrentam neste sábado
O Brasil enfrenta a Itália na semifinal no Mundial feminino de Vôlei. O duelo entre as equipes será neste sábado (6), a partir das 9h30 (de Brasília). O vencedor do duelo, que será em Bangkok, enfrenta Japão ou Turquia, que brigam pela outra vaga. Sob comando de Zé Roberto, o grupo vai em busca do título inédito do torneio.
“Para o jogo contra a Itália, precisamos que nosso saque funcione bem, e que bloqueio, defesa e contra-ataques sejam com muita confiança e agressividade. Na final da Liga das Nações contra a Itália, nosso bloqueio e defesa funcionaram muito bem, mas não conseguíamos aproveitar as oportunidades de contra-ataque e ataque, que é o que estamos conseguindo desenvolver bastante nesse Mundial", afirmou a capitã Gabi.
"Será uma partida difícil, mas acredito muito na capacidade da nossa equipe. São 14 jogadoras que vão fazer a diferença nessa semifinal”, disse a capitã Gabi, com 13 pontos marcados", completou.
O Brasil avançou como líder do Grupo C na Primeira Fase. A equipe teve três vitórias em três partidas, superando Grécia, Porto Rico e França. Nas oitavas, a seleção superou a República Dominicana. Depois, o time venceu a França.
A Itália terminou a Primeira Fase na ponta do Grupo B. O time também conquistou três vitórias. O grupo superou Eslováquia, Cuba e Bélgica. Em seguida, passou pela Alemanha nas oitavas e despachou a Polônia nas quartas.
ONDE ASSISTIR
Sportv 2 e VBTV
RELACIONADAS DO BRASIL
- Centrais: Diana, Lorena, Julia, Luzia
- Levantadoras: Macris, Roberta
- Opostas: Rosamaria, Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena, Julia Bergmann
- Líbero: Laís e Marcelle
RELACIONADAS DA ITÁLIA
- Centrais: Fahr, Danesi, Sartoir e Akrari
- Levantadoras: Orro e Cambi
- Opostas: Egonu e Antropova
- Ponteiras: Nervini, Sylla, Omoruyi e Giovaninni
- Líbero: De Gennaro e Fersino