Brasil x Irã nas oitavas do Mundial de Vôlei masculino: veja horário e onde assistir

A seleção masculina de vôlei do Brasil encara o Irã nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília). O duelo decisivo entre as equipes é válido pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei. A cidade de Gliwice, na Polônia, recebe a partida.

O Brasil busca o tetracampeonato no torneio. Sob comando de Renan Dal Zotto, a equipe encerrou a primeira fase invicto ao passar por Cuba, Japão e Catar. Líder do Grurpo B e com a quinta melhor campanha geral, a seleção encara o Irã na fase mata-mata.

“Agora a competição chegou em um ponto que não cabe mais erro, quem perder está fora, não tem mais favorito. Quem não der o seu melhor volta para casa. Nosso foco no momento está todo no Irã, mas ninguém terá vida fácil, não, todo jogo é uma guerra. O time iraniano conta com atacantes fortíssimos e tem um ótimo poder de saque. A nossa equipe precisa jogar com equilíbrio, e não depender somente de um fundamento”, disse o técnico.

Para chegar às oitavas, o Irã venceu a Argentina, o Egito, e perdeu para a Holanda. O time se classificou em segundo do grupo F e em 12º na classificação geral.

O Brasil venceu 15 dos 18 confrontos contra a seleção iraniana. A última vitória do time asiático foi na Liga Mundial, em 2014. Na Liga das Nações, o time verde e amarelo venceu o grupo por 3 sets a 0, em junho deste ano. Confira a agenda de jogos aqui.

ONDE ASSISTIR

SporTV

ESCALADOS

Brasil: levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace; os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão; os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e Rodriguinho; e os líberos Maique e Thales.

Irã: levantadores: Taher Vadi e Javad Karimi; Opostos: Amin Esmaeilnezhad e Saber Kazemi; Pontas: Milad Ebadipour, Amirhossein Esfandiar, Morteza Sharifi, Meisan Salehi, Javad Manavinejad e Shahrooz Homayonfar; Centrais: Seyed Mousavi, Aliasghar Mojarad, Amir Toukhteh e Mahdi Jelveh; Líberos: Moazzen Mohammadreza e Mohammadreza Hazratpour.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Irã

Data e hora: 06/09, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Gliwice, em Gliwice (POL)

CAMPEONATO MUNDIAL - PRIMEIRA FASE

26.08 – BRASIL 3 x 2 Cuba (31/33, 21/25, 25/16, 25/17 e 18/16)

28.08 – BRASIL 3 x 0 Japão (25/21, 25/18 e 25/16)

30.08 – BRASIL 3 x 0 Catar (25/13, 25/23 e 26/24)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte