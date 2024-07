Brasil é derrotado pela França e fará jogo decisivo por vaga nas quartas do handebol feminino

A seleção feminina de handebol foi derrotada por 26 a 20 nesta terça-feira (30), na Arena Paris Sul, em jogo da terceira rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos. Depois de estrear com vitória diante da forte Espanha, este foi o segundo resultado negativo na disputa. Antes, a seleção nacional foi superada pela Hungria.

Com o resultado, o time está em quinto e soma apenas dois pontos somados. Para avançar às quartas de final, a equipe vai precisar vencer um dos dois últimos jogos e esperar combinação de resultados. O Brasil ainda encara Angola e Holanda.

Resumo do jogo

O Brasil até abriu o placar com Bruninha, mas as donas da casa logo se recuperaram e assumiram a liderança do placar. A maior dificuldade das brasileiras foi a goleira Glauser, que fez grandes defesas. Bruninha e Foppa marcaram quatro gols cada, no placar que fechou em 14 a 11 no primeiro tempo para a França.

Brasil teve boas chances, mas não conseguiu finalizar com precisão. As francesas, por outro lado, ampliaram a vantagem com tranquilidade. A seleção canarinho buscou reação na reta final da disputa, mas não o suficiente para reverter a vantagem adversária.

Próximo desafio

O próximo duelo será contra a Holanda. O duelo será nesta quinta-feira (1), a partir das 4h (de Brasília), na Arena Paris Sul.