Brasil x Egito ao vivo pelo futebol masculino: veja tudo sobre o jogo em tempo real

O Brasil disputa neste sábado (31), contra o Egito, as quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão.

A partida ocorre no mesmo estádio onde o time brasileiro disputou a semifinal da Copa do Mundo de 2002, contra a Turquia.

Confira em tempo real

Ficha técnica

Brasil X Egito

Brasil: Santos, Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Antony, Claudinho, Richarlison e Matheus Cunha

Egito: El-Shenawy, Galai, Hegazy, Hamdi, Eraki, Tawfik, Hamdy, Fatouh, Sobhi, Rayan, Mohamed