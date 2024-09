Brasil x Costa Rica pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

A Seleção Brasileira entra em quadra nesta terça-feira (24), pela Copa do Mundo de Futsal, às 9h30 (horário de Brasília), contra a Costa Rica, pelas Oitavas de Final da competição. O confronto será disputado no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão.

Como chegam as equipes

Invicto na competição, o Brasil faz uma campanha excelente, com 27 gols marcados e apenas 2 sofridos em três jogos. Na estreia, a Seleção goleou Cuba por 10 a 0, seguiu com uma vitória de 8 a 1 sobre a Croácia e finalizou a fase de grupos vencendo a Tailândia por 9 a 1.

No seu quarto Mundial, o goleiro Guitta destacou a importância de manter o foco nesta fase eliminatória. “É um mata-mata e sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Cada jogo é perigoso, mesmo que o adversário seja considerado mais fraco. Não podemos permitir erros, pois não há volta a partir daqui”, afirmou.

Por outro lado, a trajetória da Costa Rica foi desafiadora. A equipe começou com uma derrota para o Paraguai por 5 a 2, empatou com a Holanda em 2 a 2 e, na última partida da fase de grupos, venceu o Uzbequistão por 5 a 3. Recentemente, as duas seleções se enfrentaram em amistosos em dezembro do ano passado, com o Brasil saindo vitorioso em ambos: 7 a 1 e 7 a 2. Guitta também comentou sobre o estilo de jogo da Costa Rica.

FICHA TÉCNICA BRASIL X COSTA RICA

Local: Complexo Esportivo de Bukhara, Uzbequistão

Data: 24/09/2024 (terça-feira)

Horário: 9h30 (de Brasília)

Transmissão: SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+