Brasil x Bolívia pelo Sul-Americano Sub-20: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (26), pelo Sul-Americano Sub-20. O Brasil enfrenta a Bolívia, às 18 horas, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, pela 2ª rodada.

Onde Assistir

Sportv

Palpites

Como chega o Brasil

Na estreia, o Brasil foi goleado pela Argentina por 6 a 0, em sua pior derrota da história da categoria. Após o resultado vexatório, o técnico Ramon Menezes deve modificar a equipe, que jogou muito mal contra a Argentina.

O Brasil precisa da vitória para se recuperar na tabela do Grupo B. Equador e Argentina lideram com seis pontos. Argentinos e colombianos entram em campo às 20h30, pouco depois de Brasil x Bolívia, no mesmo local. Nesta rodada, o Equador não jogará.

Para avançar à próxima etapa do Sul-Americano Sub-20, a Seleção deve estar entre as três primeiras colocadas do Grupo B. Na fase final, seis países disputam quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria, no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVIA

Fabián Pereira; Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Diego Arroyo e Damian Medina; Óscar López, Santiago Cuiza, Santiago Melgar, Mark Rodriguez e Moises Paniagua; Jairo Rojas. Técnico: Diego Placente

BRASIL

Robert; Igor Serrote, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo, Kauan e Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley. Técnico: Ramon Menezes

FICHA TÉCNICA: BOLÍVIA x BRASIL

Sul-Americano Sub-20

Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)