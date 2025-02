Brasil x Argentina pelo Sul-Americano Sub-20: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo para disputar o título do Sul-Americano Sub-20 contra a Argentina na noite desta quinta-feira (13), às 22h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Caso vença, conquista a competição pela 13ª vez.

Válido pela quarta rodada do hexagonal final, o jogo pode definir o campeão. Um empate adia a decisão para a última rodada, que será realizada no domingo (16), no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Sportv

Já garantidas no Mundial Sub-20

Brasil e Argentina somam nove pontos. Com uma vitória, a equipe vencedora conquista a 31ª edição do torneio, já que alcança 12 pontos, e o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Mesmo que Brasil e Argentina terminem com 12 pontos ao fim do hexagonal, a seleção que levar a melhor no embate desta quinta (13) será a campeã.

Legenda: O Brasil se recuperou no hexagonal do Sul-Americano Sub-20 e faz jogo do título contra a Argentina Foto: Rafael Ribeiro/CBF

As seleções já confirmaram a classificação para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. As duas vagas sul-americanas restantes para o Mundial estão sendo concorridas por Colômbia, Uruguai e Paraguai. Como país-sede, o Chile está automaticamente garantido.

“É um clássico enorme, temos noção do tamanho desse jogo. Conversei com meus companheiros que eu estava com saudade desse friozinho na barriga de jogo bem grande, sabe? De vontade de resolver mesmo. A gente vai com muita garra para buscar essa vitória e esse título”, disse Moscardo.

Na 1ª Fase, o Brasil foi goleado por 6 a 0 para a Argentina, na estreia brasileira na competição. Moscardo avaliou que o Brasil mudou muito após aquela derrota.

“Sabemos que estamos nos portando como um outro time, estamos muito melhores e mais unidos. Então a expectativa é a melhor possível para ter uma boa vitória contra eles (a Argentina) e sair campeão, esse é o nosso pensamento”, finalizou ele.

Caminho para o hexagonal

A Seleção avançou de fase como a terceira colocada do Grupo B, com seis pontos - alcançou duas vitórias e duas derrotas. Já a Argentina foi a vice-líder do mesmo grupo, com duas vitórias, dois empates e oito pontos.

No hexagonal, os dois adversários têm 100% de aproveitamento. O Brasil, porém, lidera pelo saldo de gols (4 a 3), em função dos seguintes resultados: 1 a 0 sobre o Uruguai e a Colômbia e 3 a 1 no Paraguai. Os portenhos venceram o Chile por 2 a 1, superaram o Uruguai por 4 a 3 e ganharam da Colômbia por 1 a 0.

Prováveis Escalações

BRASIL:

Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA:

Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo. Técnico: Diego Placente.