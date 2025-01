Brasil x Argentina pelo Sul-Americano Sub-20: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira estreia no Sul-Americano Sub-20 nesta sexta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Argentina, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

Integrante do Grupo B, a Seleção, além da Argentina, enfrenta a Bolívia, no dia 26, às 18h, e encara o Equador, no dia 30, às 20h30, antes da última rodada da fase de grupos contra a Colômbia, no dia 1º de fevereiro, às 18h.

Em solo venezuelano, onde conquistou as edições de 1991 e 2009, a Seleção dará início à caminhada cujo objetivo é levantar a taça do torneio pela 13ª vez. Em 2023, a equipe comandada pelo treinador Ramon Menezes se sagrou campeã com uma campanha invicta e quebrou um jejum de 12 anos sem o título.

Legenda: O Brasil estreia contra a Argentina no Sul-Americano Sub-20 Foto: Rafael Ribeiro/CBF



Como chega a Seleção Brasileira

A preparação da Seleção foi de 11 dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em que a delegação ficou concentrada desde o dia 7 de janeiro. No período, o Brasil disputou jogos-treino com Maricá-RJ (vitória por 2 a 0) e Olaria-RJ (goleada por 4 a 0).

Com o objetivo de dar minutos e chances aos jogadores, o treinador Ramon Menezes usou escalações diferentes nos dois tempos do jogo-treino. Esta foi a mesma estratégia utilizada na vitória sobre o Maricá-RJ por 2 a 0, no último domingo (12).

Legenda: Ramon Menezes comandará a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Os principais destaques do grupo são: Chermont (Santos), Pedro Lima (Wolverhampton), Jair (Botafogo), Moscardo (Reims), Breno Bidon (Corinthians), Deivid Washington (Chelsea) e Wesley (Al-Nasr).

Ao longo da preparação, o técnico Ramon Menezes alternou bastante o elenco, com o volante do Fortaleza, Kauan, se destacando e cotado para ser titular na estreia.

O técnico Ramon Menezes comentou sobre a preparação e grau de dificuldade do Sul-Americano.

"É um grupo muito forte, jovens atletas, vários deles já estão atuando fora do país e outros chamando muita atenção no cenário nacional. O futebol brasileiro sempre tem grandes valores. O nosso trabalho aqui também é (passar) a visão para os atletas da importância de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O Sul-Americano, a gente conhece bem o grau de dificuldade. Tem que estar com poder de concentração muito grande e muito bem fisicamente, porque você joga praticamente todo dia, um dia só para descansar principalmente nessa primeira fase, que é muito importante."

FICHA TÉCNICA: BRASIL x ARGENTINA

Sul-Americano Sub-20

24/1/2025 (sexta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela

BRASIL:

Robert; Igor Serrote, Jair, Iago, Leandrinho; Moscardo, Kauan, Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA:

Martinet; Gorosito, Giménezes, Ramírez, Soler; Acuña, Delgado, Subiabre; Etcheverri, Carrizo e Ruberto. Técnico: Diego Placente.

Árbitro: Derlis López (PAR)