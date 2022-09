Brasil x Argentina pelo Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta segunda-feira (26), às 13h30 (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O duelo acontece no Ginásio GelreDome, em Arnhem, na Holanda.

O time de José Roberto Guimarães visa manter a invencibilidade no Mundial após estrear com vitória diante da República Tcheca.

Para a disputa da competição, o Brasil conta com 15 atletas: Macris e Roberta (levantadoras), Kisy e Lorrene (opostas), Gabi, Rosamari, Pri Daroit e Tainara (ponteiras), Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena (centrais) e Nyeme e Natinha (líberos).

Onde assistir

As partidas da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Vôlei feminino serão transmitidas no SporTV 2.

Veja jogos da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Vôlei

24/09 (sábado), às 15h30 (horário de Brasília) — Brasil 3 x 1 República Tcheca

26/09 (segunda-feira), às 13h30 (horário de Brasília) — Brasil x Argentina

28/09 (quarta-feira), às 10h (horário de Brasília) — Brasil x Colômbia

30/09 (sexta-feira), às 14h15 (horário de Brasília) — Brasil x Japão

01/10 (sábado), às 09h (horário de Brasília) — Brasil x China

Brasil x Argentina | Ficha Técnica

Local: Ginásio GelreDome, em Arnhem, na Holanda.

Data: 26/09/2022 (segunda-feira)

Horário: 13h30 (de Brasília)

