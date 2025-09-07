Diário do Nordeste
Brasil vence Japão e garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino

Medalha veio após vitória sobre o Japão por 3 sets a 2

Escrito por
Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:16)
Jogada
Legenda: O Brasil foi bronze ao vencer o Japão neste domingo
Foto: Volleyball World

A seleção brasileira conquistou a medalha de bronze do Campeonato Mundial de vôlei feminino após derrotar o Japão por 3 sets a 2 (parciais de 12/25, 17/25, 25/19, 29/27 e 16/18), na manhã deste domingo (7) em Bangkok (Tailândia).

A vitória da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães teve como destaque a brasileira Gabi, a maior pontuadora da partida com 35 pontos e eleita a melhor ponteira da competição.

Itália campeã

O título da competição ficou com a Itália, que derrotou o Brasil na semifinal no último sábado. Para garantir a segunda conquista do Campeonato Mundial (o primeiro troféu foi alcançado no ano de 2002), a seleção italiana derrotou a Turquia por 3 sets a 2 (parciais de 25/23, 13/25, 26/24, 19/25 e 15/8) neste domingo.

Jogada

