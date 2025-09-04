Brasil vence a França e encara Itália na semi do Mundial feminino de Vôlei; veja chaveamento
Equipes disputam vaga na final neste sábado
O Brasil venceu a França por 3 sets a 0 nas quartas de final do Mundial feminino de Vôlei. O duelo entre as equipes ocorreu nesta quinta-feira (4), no Estádio Huamark. As brasileiras superaram as francesas com parciais de 27/25, 33/31 e 25/19. Com o resultado, o grupo comandado por Zé Roberto vai para a semifinal em busca do título inédito da competição.
“Lutamos por cada ponto e não paramos nem quando o placar estava 31 a 30. Sinto que o nosso time melhorou muito desde o começo da VNL e é ótimo ver onde chegamos e onde ainda podemos chegar. Estamos animadas para enfrentar a Itália na semifinal. Será duro, mas estamos preparadas. Mas temos que reconhecer o ótimo trabalho da França também. Elas se tornaram um time tão forte em muito pouco tempo", afirmou Júlia Bergmann, maior pontuadora com 17 pontos, em entrevista ao site da FIVB.
Nas outras quartas, a Turquia venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1. Antes, a Itália despachou a Polônia por 3 a 0. Já a Holanda foi superada pelo Japão de virada, por 3 a 2.
O chaveamento ficou da seguinte forma:
- Itália x Brasil
- Japão x Turquia
As semifinais serão realizadas neste sábado (6). Japão e Turquia entram em quadra primeiro, a partir das 5h30 (de Brasília). Já Brasil e Itália se enfrentam às 9h30. A final será disputada no domingo (7), a partir das 9h30.