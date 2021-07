Brasil sobe no quadro de medalhas das Olimpíadas de Tóquio após 4 dias; veja qualificação

O Brasil pegou o elevador na classificação por países das Olimpíadas de Tóquio 2020 após as conquistas de medalhas no 4º dia de competições. O ouro de Ítalo Ferreira (surfe) e o bronze de Fernando Scheffer (natação) garantiram o melhor início do País na história, com cinco medalhas conquistadas até o momento.

A Classificação das Olimpíadas de Tóquio-2020 por país

PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1º - Japão - 10 - 3 - 5 - 18

2º - Estados Unidos - 9 - 8 - 8 - 25

3º - China - 9 - 5 - 7 - 21

4º - Comitê Olímpico Russo - 7 - 7 - 4 - 18

5º - Grã-Bretanha - 4 - 5 - 4 - 13

6º - Coreia do Sul - 3 - 2 - 5 - 10

7º - Austrália - 3 - 1 - 5 - 9

8º - Canadá - 2 - 3 - 3 - 8

9º - França - 2 - 2 - 3 - 7

10º - Alemanha - 2 - 0 - 3 - 5

11º - Kosovo - 2 - 0 - 0 - 2

12º - Itália - 1 - 5 - 6 - 12

13º - Taiwan - 1 - 2 - 3 - 6

14º - Brasil - 1 - 2 - 2 - 5

14º - Suíça - 1 - 2 - 2 - 5

16º - Eslovênia - 1 - 1 - 1 - 3

16º - Sérvia - 1 - 1 - 1 - 3

18º - Hungria - 1 - 1 - 0 - 2

18º - Tunísia - 1 - 1 - 0 - 2

20º - Áustria - 1 - 0 - 1 - 2

20º - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2

20º - Estônia - 1 - 0 - 1 - 2

23º - Bermudas - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Equador - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Filipinas - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Hong Kong - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Irã - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Noruega - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Tailândia - 1 - 0 - 0 - 1

23º - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1

31º - Holanda - 0 - 3 - 0 - 3

32º - Espanha - 0 - 2 - 1 - 3

33º - África do Sul - 0 - 2 - 0 - 2

33º - Geórgia - 0 - 2 - 0 - 2

35º - Mongólia - 0 - 1 - 2 - 3

36º - Bélgica - 0 - 1 - 1 - 2

36º - Indonésia - 0 - 1 - 1 - 2

36º - República Tcheca - 0 - 1 - 1 - 2

39º - Bulgária - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Índia - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Jordânia - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1

39º - Turcomenistão - 0 - 1 - 0 - 1

47º - Cazaquistão - 0 - 0 - 3 - 3

47º - Ucrânia - 0 - 0 - 3 - 3

49º - Egito - 0 - 0 - 2 - 2

49º - México - 0 - 0 - 2 - 2

49º - Turquia - 0 - 0 - 2 - 2

52º - Costa do Marfim - 0 - 0 - 1 - 1

52º - Cuba - 0 - 0 - 1 - 1

52º - Israel - 0 - 0 - 1 - 1

52º - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1

52º - Nova Zelândia - 0 - 0 - 1 - 1

