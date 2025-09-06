Brasil luta, mas é derrotado pela Itália na semifinal do Mundial feminino de vôlei
Italianas venceram o duelo por 3 sets a 2
O Brasil lutou, fez uma partida de alto nível diante das favoritas italianas, mas não conseguiu avançar à final do Campeonato Mundial feminino de Vôlei. No tie-break, o grupo comandado por Julio Velasco garantiu vaga na final da competição e adiou o sonho das brasileiras pelo título inédito. A seleção brasileira vai em busca do bronze diante do Japão. As equipes se enfrentaram em Bangkok, na Tailândia.
O Brasil venceu o primeiro set. A equipe comandada por Zé Roberto foi eficiente nas viradas e bola e aproveitou erros defensivos das adversárias para chegar ao 22 a 25.
No segundo, a equipe brasileira errou bastante. A Itália se recuperou e igualou o placar ao repetir o placar de 25 a 22.
No terceiro, o duelo seguiu disputado. De um lado, o Brasil errou menos. Do outro, a seleção italiana apostou em Antropova, referência ofensiva. No entanto, o bloqueio brasileiro fez a diferença na reta final e garantiu o 28 a 30 para a Canarinho. No quarto set, a Itália abriu quatro pontos, o Brasil encostou mas não conseguiu superar as adversárias que foram fatais no ataque. A Itália fechou o set em 25 a 22 e empatou a partida.
O último set foi ainda mais disputado. O Brasil chegou a ter vantagem, mas falhou em detalhes e viu as italianas vencerem a parcial decisiva por 15 a 12, fechando a partida por 3 sets a 2. Com o resultado, a Itália chega a 35 partidas sem derrotas.