Brasil irá jogar com camisa azul contra Camarões; cor teve inspiração em santa católica

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (2) diante de Camarões, no Lusail Stadium, em Lusail (QA), pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. O time de Tite entrará em campo com o uniforme azul, definido pela FIFA.

O uniforme é utilizado desde 1958. Na época, o Brasil chegou à final da Copa do Mundo e enfrentaria a anfitriã Suécia. Como as duas seleções utilizavam amarelo na camisa principal. Em sorteio realizado pela FIFA, ficou definido que país europeu utilizaria a coloração na decisão, enquanto os brasileiros teriam de jogar com o manto reserva (branco).

Legenda: Romário fez história com a camisa azul da Seleção, em 1994 Foto: Arquivo

A camisa branca, utilizada na derrota do Brasil para o Uruguai em 1950, no Maracanã, gerou preocupação entre atletas e comissão técnica, assim como nos torcedores brasileiros supersticiosos, com medo do episódio ser repetido na Suécia. Apesar disso, o staff e o elenco haviam aceitado atuar com a camisa.

Na véspera da decisão, Paulo Machado de Carvalho, chefe de delegação da Copa do Mundo de 1958, encontrou a solução: homenagear Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil desde 16 de julho de 1930. A cor azul está presente no manto da santa.

Em uma loja em Estocolmo, a delegação comprou 22 kits de uniformes azuis, com o massagista Mário Américo e o médico Francisco Alves sendo encarregados de costurar o símbolo da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) na camisa.

Na decisão da Copa do Mundo, o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2, com gols de Zagallo, Vavá (2x) e Pelé (2x). A conquista foi a primeira de cinco conquistadas pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Legenda: Brasil conquistou o título da Copa do Mundo em 1958 Foto: STAFF / AFP

Uniforme em 2022

Diante de Camarões, a Seleção Brasileira atuará com a camisa azul, com detalhes em amarelo e verde na manga. O uniforme faz alusão ao pantanal, tema abordado pela patrocinadora oficial do Brasil nas camisas da Copa do Mundo. O calção será branco, com meiões azul e verde. O goleiro utilizará o uniforme completamente cinza.

Legenda: Veja uniformes de Camarões e Brasil nesta sexta-feira (2) definidos pela FIFA Foto: Divulgação / FIFA

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil