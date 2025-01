Brasil enfrentará a Colômbia no Mané Garrincha em março pelas Eliminatórias

A CBF definiu na última quarta-feira (22), que a Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia pelas Eliminatórias no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. O jogo será no dia 20 de março, às 21h45.

A capital federal foi escolhida após os administradores do estádio concordarem em ceder a arena com 15 dias de antecedência da data da partida para a CBF tratar o gramado e adequar o estádio às normas da Conmebol e da Fifa.

O Morumbi, a Neo Química Arena, ambas em São Paulo, e o Maracanã, no Rio, também foram pré selecionados, mas a CBF optou por Brasília para não atrapalhar os compromissos dos clubes que atuam nesses estádios. Neste período, Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo devem estar envolvidos nas fases finais dos seus respectivos estaduais. O Corinthians tem também compromissos pela Pré-Libertadores.

Legenda: O Brasil enfrentou o Peru no Mané Garrincha em outubro do ano passado Foto: Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

A última partida da Seleção Brasileira Masculina em Brasília foi em outubro, com mais de 60 mil torcedores. Na ocasião, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0. Raphinha fez dois gols naquela noite. Andreas Pereira e Luiz Henrique completaram a vitória na capital federal.

Jogos com grande público

Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Mané Garrincha foi palco dos dois jogos com maior público: Vasco x Palmeiras, com cerca de 65 mil pessoas, e Flamengo x Criciúma, com mais de 60 mil torcedores. Além disso, o estádio conta com um excelente gramado, que foi renovado recentemente.

Final da Libertadores 2025

O Mané Garrincha é candidato a sediar a final da Libertadores de 2025, que será disputada no dia 29 de novembro. A Conmebol anunciará em breve a cidade escolhida para receber o evento.