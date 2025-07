Brasil encara China nas quartas da Liga das Nações masculina de vôlei; veja horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a China nas quartas de final da Liga das Nações masculina de Vôlei. O duelo entre as equipes será nesta quarta-feira (30), a partir das 8h (de Brasília). O confronto será no Ginásio Beilun, em Ningbo. O vencedor da partida encara quem passar do duelo entre Polônia e Japão.

A seleção brasileira venceu 11 dos 12 jogos da fase de classificação e se isolou na liderança com 32 pontos. A equipe comandada por Bernardinho perdeu apenas para Cuba. Destaque do Brasil, Alan foi o maior pontuador na fase inicial, com 141 pontos. Em seguida, o irmão Darlan, com 118.

A equipe terá um importante desfalque para a disputa: o central Judson. O jogador teve uma contusão nas costas e não foi relacionado. Quem também está de fora é o ponteiro Maicon. No entanto, os dois atletas poderão retornar na semifinal, caso o Brasil avance.

Já o grupo chinês terminou na penúltima colocação, com três vitórias e nove derrotas. A equipe só conseguiu vaga na etapa eliminatória por ser o país-sede.



ONDE ASSISTIR

Sportv 2 e VBTV

RELACIONADOS - BRASIL

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

RELACIONADOS - CHINA

Levantadores: Yu Yaochen, Liu Meng

Opostos: Dai Qingyao, Zhang Guanhua

Ponteiros: Zhang Binglong, Yu Yuantai, Zhang Jingyin e Wang Bin

Centrais: Li Yongzhen, Zhang Zheija, Peng Shikun, Miao

Líbero: Yang Yiming, Yang Tianyuan



