Brasil cai no 'grupo da morte' da Copa do Mundo Sub-20; confira sorteio

O Brasil caiu no "grupo da morte" da Copa do Mundo Sub-20, que acontece no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro de 2025. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira irá enfrentar México, Espanha e Marrocos na primeira fase da competição. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (29).

A equipe comandada por Ramon Menezes se classificou como campeã do Sul-Americano Sub-20, realizado na Venezuela no início do ano. No último Mundial, o Brasil teve uma campanha frustrante e caiu nas quartas de final para Israel. Assim como o time profissional, a Seleção Sub-20 tem a difícil missão de conquistar o hexacampeonato.

As cidades-sede serão Santiago, Valparaíso, Rancagua e Talca, e receberão as 24 seleções classificadas para o torneio. A última edição também foi disputada na América do Sul; naquela ocasião, a Argentina substituiu a Indonésia de última hora. A Copa do Mundo Sub-20 acontece a cada dois anos, e o atual campeão é o Uruguai, que não se classificou para a próxima edição.

FORMATO DE DISPUTA

As equipes foram distribuídas em seis grupos, com quatro seleções cada. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados — totalizando 16 equipes, que disputarão o mata-mata até o título.

CONFIRA OS GRUPOS

Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito;

Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai e Panamá;

Grupo C: Brasil, México, Marrocos e Espanha;

Grupo D: Itália, Austrália, Cuba e Argentina;

Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul;

Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria.