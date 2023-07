Brasil busca 1ª vitória em competições oficiais diante da França na Copa do Mundo Feminina

O Brasil segue a preparação para enfrentar a França na segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo feminina. A zagueira Lauren é uma das 11 atletas estreantes da seleção no Mundial de 2023. Ela fala sobre a sensação de jogar pela primeira vez com a amarelinha, na vitória diante do Panamá. A equipe comandada por Pia Sundhage também busca vencer as francesas pela primeira vez em competições oficiais.

"No dia anterior, eu realmente estava um pouco mais nervosa, mas no dia do jogo, segui meus rituais habituais que costumo fazer antes de cada partida, assim como faço em outros jogos. Acredito que isso me tranquilizou um pouco. Mas entrar em campo, entrar para o aquecimento e ver que o estádio era quase todo era brasileiro, era verde e amarelo, facilitou muito. A gente pôde sentir um pouquinho do Brasil, se sentir em casa e isso me deixou muito mais confortável”, disse a jogadora.

A defensora de 20 anos projeta o duelo contra a França, adversária mais complicada do Grupo F. O duelo será neste sábado (29), às 7h (de Brasília), no Estádio de Brisbane (AUS). As canarinhas vão em busca de vencer as francesas pela primeira vez em competições oficiais. Em três jogos, foram duas derrotas e um empate.

"A França é uma equipe muito forte, uma das tops do mundo, mas a nossa equipe também é uma equipe fortíssima. É o principal confronto do nosso grupo, e a gente tem total condições de reverter o histórico em relação à França. Então, vai ser um jogo muito duro, que vai ser resolvido nos detalhes ofensivos e defensivos, mas a gente tem total condição de fazer um grande jogo e sair com a vitória”, finaliza.

JOGOS OFICIAIS ENTRE BRASIL E FRANÇA