Brasil bate recordes e encerra Paralimpíadas no top 5 do quadro de medalhas

O Brasil encerrou a sua participação nas Paralimpíadas de Paris com uma ótima campanha ao conseguir o 5º lugar no quadro de medalhas da competição. Foram 89 pódios conquistados, sendo 25 medalhas de ouro.

As medalhas foram conquistadas por atletas de 16 estados, além do Distrito Federal. Houve participação maciça das cinco regiões brasileiras.

Nos Jogos de Paris, Brasil supera total de medalhas e de mais ouros em Paralimpíadas. Maria de Fátima Castro levanta 133 quilos para ganhar bronze em Paris

A melhor campanha do Brasil até então tinha sido nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando foram conquistados 72 pódios, sendo 22 medalhas de ouro. Naquela ocasião, a delegação brasileira fechou a competição com a sétima posição no quadro de medalhas.

Nos jogos de Londres, em 2012, o Brasil também havia conquistado a sétima colocação no quadro, com 21 medalhas douradas e 47 pódios.

Destaques brasileiros

As vitórias brasileiras foram, sobretudo, na natação e no atletismo, com 26 e 36 pódios, respectivamente. Foram as melhores participações em números quantitativos da história das modalidades.

O judô brasileiro também foi destaque, surpreendendo com quatro ouros nos últimos dias da competição e deixando o Brasil como líder do quadro de medalhas na modalidade.

Ouro brasileiro

Das 25 medalhas de ouro do Brasil, 10 foram no atletismo e sete foram na natação. Outras quatro foram no judô, duas foram para o halterofilismo e também houve medalhas no taekwondo e canoagem.

Legenda: Wilians Silva de Araujo subiu ao pódio no último sábado (7) como medalhista de ouro no judô +90kg Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Prata

Das 26 medalhas de prata que o Brasil conquistou, 11 foram no atletismo e nove foram na natação. Também foram conquistadas duas medalhas na canoagem, duas no judô, uma no triatlo e uma no tiro esportivo.

Bronze

O Brasil conquistou 38 medalhas de bronze, sendo a maioria também no atletismo. Foram 14 medalhas de bronze na modalidade.

A natação também aparece com destaque, com 10 medalhas de bronze conquistadas pelos brasileiros. Outras medalhas de bronze foram alcançadas nas modalidades goalball; taekwondo até 57kg; badminton; futebol de cegos; canoagem; judô, com duas medalhas; halterofilismo, com duas medalhas, e tênis de mesa, com quatro medalhas.

China campeã das Paralimpíadas de Paris

A China foi a grande campeã de medalhas das Paralimpíadas, com 94 ouros. Em seguida está a Grã-Bretanha, com o segundo lugar e 49 ouros. Estados Unidos ocupam a terceira posição, com 36 medalhas douradas.