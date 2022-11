Bragantino x América-MG: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pela 36ª rodada o Bragantino recebe no Nabi Abi Chedid às 19h a equipe do América-MG pelo Campeonato Brasileiro Série A.

Para a partida Barbieri não poderá contar com Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Eric Ramires, Praxedes pois estão lesionados e Emmanuel Martinez é único desfalque do lado do América-MG.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Premiere

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Hyoran, Raul e Lucas Evangelista; Artur, Sorriso (Helinho) e Jan Hurtado (Gabriel Novaes). Técnico: Maurício Barbieri

América-MG: Cavichioli; Cáceres, Conti (Maidana), Éder e Marlon (Danilo Avelar;) Lucas Kal, Juninho e Alê; Aloísio (Henrique Almeida), Felipe Azevedo e Mastriani (Wellington Paulista). Técnico: Vagner Mancini

BRAGANTINO X AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Horário: 19h

Data: 05/11/2022

Local: Nabi Abi Chedid - SP

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci (SC)