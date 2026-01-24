Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bournemouth x Liverpool na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:45)
Jogada
Legenda: Florian Wirtz, jogador do Liverpool
Foto: Oli SCARFF / AFP

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24) na Premier League, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 14h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+ Premium

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott e Cook; Jimenez, Kroupi e Adli; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Salah, Szoboszlai e Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

BOURNEMOUTH X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 23ª rodada da Premier League 2025/2026
  • Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
  • Data: 24/01/2026 (sábado)
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24) no Paulistão

Jogada

Palmeiras x São Paulo no Paulistão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Paulista em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube

Jogada

Villarreal x Real Madrid na La Liga: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Espanhol em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 35 minutos
Foto de Florian Wirtz, jogador do Liverpool

Jogada

Bournemouth x Liverpool na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 39 minutos
Imagem de Rodri, jogador do Manchester City

Jogada

Manchester City x Wolverhampton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 43 minutos
Foto de Joel Embiid, jogador do Philadelphia 76ers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 55 minutos
haaland

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 24 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 57 minutos