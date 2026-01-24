Bournemouth x Liverpool na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil
Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste sábado (24) na Premier League, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 14h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+ Premium
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott e Cook; Jimenez, Kroupi e Adli; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Curtis Jones; Salah, Szoboszlai e Wirtz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.
BOURNEMOUTH X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA
- Competição: 23ª rodada da Premier League 2025/2026
- Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
- Data: 24/01/2026 (sábado)
- Horário: 14h30 (de Brasília)
