Botafogo terá desfalques e retornos contra o Fortaleza; veja provável escalação

Quatro jogadores titulares do Botafogo devem retornar ao time na partida contra o Fortaleza, neste sábado (31), pela Série A do Brasileirão 2024. Cuiabano voltou a treinar após lesão, e Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino cumpriram suspensão.

Por outro lado, o técnico português Artur Jorge não poderá contar com os jogadores Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos, que estão lesionados e em tratamento no departamento médico. Damián Suárez, afastado, também segue fora.

A equipe carioca deve entrar em campo contra o Fortaleza com a seguinte escalação no time titular: John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus.

O zagueiro Pablo, que só disputou uma partida pelo Botafogo, voltou a treinar e pode ser uma das novidades no banco de reservas. Botafogo e Fortaleza entram em campo neste sábado (31), às 21h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).