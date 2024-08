Quantas vitórias o Fortaleza precisa para título, Libertadores e Sul-Americana na Série A de 2024?

O Fortaleza assumiu a liderança da Série A de 2024 após 25 rodadas. Com um jogo a menos que o vice-líder Botafogo, o time chegou aos 47 pontos, um a mais que o rival carioca, adversário de sábado (31), às 21h, no Engenhão. Assim, caminha para uma nova campanha histórica e amplia as chances de título, de Libertadores e Sul-Americana.

No momento, todos os cenários são possíveis. Com 10 partidas sem derrota e a invencibilidade diante dos adversários do G-6, o Leão busca uma pontuação que o permita sonhar por novos objetivos.

Legenda: O Fortaleza é o atual líder da Série A de 2024 Foto: reprodução / SrGoool

O Diário do Nordeste destrincha os números através do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale ressaltar que restam 13 rodadas em disputa e todas as projeções são do momento e podem variar.

Em 2023, como comparativo, o Palmeiras foi o campeão com 70. O G-4 teve Grêmio (68), Atlético-MG (66) e Flamengo (66).

O que o Fortaleza precisa para brigar por mais na Série A?

Título: 75 pontos (95% de chance): + 9 vitórias e 1 empate

Libertadores: 60 pontos (92% de chance): + 4 vitórias e 1 empate

Sul-Americana: 50 pontos (95% de chance): + 1 vitória

Chances do Fortaleza na Série A de 2024 (UFMG)