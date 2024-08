Botafogo terá retornos importantes para enfrentar o Fortaleza

O Botafogo terá três retornos importantes para o duelo contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que vale a liderança do torneio. Os dois são os melhores colocados na tabela da competição.

Em relação à equipe que enfrentou o Bahia no último domingo (25) a equipe carioca terá a volta dos suspensos Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino. Além desses, o zagueiro Pablo que não jogava desde o dia 21 de abril por complicações da ruptura do tendão do reto femoral da coxa esquerda, voltou a treinar e pode ser relacionado para enfrentar o Tricolor.

Na lista de desfalques, o único atleta do alvinegro que estava atuando recentemente, e inclusive eliminou o Palmeiras na Libertadores e goleou o Flamengo, é o lateral-esquerdo Cuiabano, que sofreu uma luxação no ombro direito e deve voltar somente após a Data Fifa.

Com isso, ainda permanecem os seguintes jogadores no Departamento Médico do Fogâo: Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho, Cuiabano e Júnior Santos.

O Botafogo deve entrar em campo com a seguinte escalação: John, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus.

O jogo

Líder da Série A, o Fortaleza enfrenta o vice-líder Botafogo neste sábado (31) pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O time cearense já somou 48 pontos, já o carioca aparece atrás com 47 de pontuação.