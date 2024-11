Boneco com rosto de Rogério Ceni é amarrado em ponte durante protesto na Bahia; veja vídeo

Vídeos e fotos que mostram um boneco com o rosto de Rogério Ceni, técnico do Bahia, amarrado em uma ponte ao lado de faixas de protesto contra o momento do Esquadrão na Série A viralizaram nas redes sociais na manhã desta terça-feira (5).

Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver um boneco que tem uma foto de Rogério Ceni no rosto. O boneco é arrastado pelo chão e depois amarrado em uma ponte. Ao lado, faixas com frases como “Ceni burro” e “time covarde”.

O Bahia é o atual sétimo colocado da Série A do Brasileirão 2024. A equipe soma 46 pontos em 31 rodadas disputadas, a cinco pontos de distância do G-6. No retrospecto recente, são três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate.