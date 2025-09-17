Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário
Partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana
Bolívar e Atlético-MG se enfrentam pela Sul-Americana nesta quarta-feira (17), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 19h, Hernando Siles, em La Paz (BOL).
O Bolívar é o 3º colocado do Campeonato Boliviano com 37 pontos e está invicto há 8 jogos.
Já o Galo, faz campanha decepcionante na Série A do Brasileiro, em 13º com 25 pontos, e não vence há 7 jogos, incluindo os dois jogos na eliminação da Copa do Brasil para o rival Cruzeiro.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOLÍVAR
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto
ATLÉTICO-MG
Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
Arbitragem
Árbitro: Kevin Ortega (PER);
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER);
VAR: Joel Alarcón (PER).