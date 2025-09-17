Diário do Nordeste
Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Atlético Mineiro entra em campo nesta quarta-feira (17) pela Sul-Americana
Foto: Pedro Souza / Atlético

Bolívar e Atlético-MG se enfrentam pela Sul-Americana nesta quarta-feira (17), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 19h, Hernando Siles, em La Paz (BOL).

O Bolívar é o 3º colocado do Campeonato Boliviano com 37 pontos e está invicto há 8 jogos.

Já o Galo, faz campanha decepcionante na Série A do Brasileiro, em 13º com 25 pontos, e não vence há 7 jogos, incluindo os dois jogos na eliminação da Copa do Brasil para o rival Cruzeiro.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Disney+, no streaming.

ENQUETE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVAR

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto


ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (PER);
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER);
VAR: Joel Alarcón (PER).

