Bola de Ouro: saiba quanto vale o troféu dado ao melhor do mundo

O melhor jogador da temporada 2023/2024 vai receber a Bola de Ouro da revista France Football na segunda-feira (28). O prêmio pode voltar a ser entregue a um brasileiro após 17 anos, uma vez que Vinicius Jr, do Real Madrid, é apontado por muitos como favorito. Como o troféu é bastante badalado, muitos se perguntam qual o valor financeiro do Ballon D’Or.

Para responder essa pergunta, é necessário entender que o troféu tem valor físico e outro agregado, dada a importância da premiação. Quanto ao custo, a peça custa algo em torno de 3 mil euros, que corresponde a R$ 18,5 mil. Essa quantia aumenta muito quando se leva em consideração o prestígio da láurea, que é o sonho de todo jogador de futebol. Desse ponto de vista, estima-se que a Bola de Ouro vale aproximadamente 500 mil dólares, ou R$ 3 milhões na nossa moeda.

Apesar do nome, porém, o troféu não é feito de ouro maciço. O Ballon é feito com duas placas de latão, soldadas em seu formato de bola de futebol e preenchido com um material semelhante a cera. Depois disso, leva um banho de ouro 18 quilates. A bola fica, portanto, com cerca de 5kg de ouro e é colocada sobre um bloco de pirita, que é um mineral parecido com ouro, mas com valor bem abaixo, tanto que é conhecido como “ouro de tolo”.

As dimensões do troféu são as seguintes: 31 centímetros de altura, incluindo a base, e 23 centímetros de largura. A Bola de Ouro pesa cerca de 7 kg. O último brasileiro a ergue-la foi Kaká, em 2007.

O evento de entrega da Bola de Ouro está marcado para ocorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 16 horas (de Brasilía).