Bola de Ouro 2024: horário, onde assistir e indicados ao prêmio

A tradicional Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (28) pela revista France Football aos melhores atletas, técnicos e clubes de futebol da temporada 2023/2024. A 68ª edição da premiação está marcada para iniciar às 16 horas (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, e será transmitida no Brasil apenas pela TV Fechada e no streaming.

Quatro brasileiros estão na lista de concorrentes. O principal deles, e favorito à principal categoria do evento, que é a de melhor jogador do mundo no futebol masculino, é Vinícius Jr, do Real Madrid. Ele é o único representante do Brasil na lista dos 30 finalistas do momento mais esperado da Bola de Ouro.

É a terceira vez que Vini Jr disputa o badalado prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela France Football. Ele ficou em oitavo lugar na edição 2021/2022 e em sexto na temporada 2022/2023. Ano passado ele já havia sido o único brasileiro entre os 30 finalistas, o que se repete agora.

Além do atacante do Real Madrid, os outros brasileiros que podem ser premiados na Bola de Ouro são as jogadores Gabi Portilho (do Corinthians), Tarciane (Houston Dash) e o técnico Arthur Elias (Seleção Brasileira Feminina).

A premiação Bola de Ouro de 2023/2024 vai premiar em dez categorias: melhor jogador de futebol masculino, melhor jogadora de futebol feminino, melhor goleiro, melhor jogador sub-21, jogador com mais gols na temporada, clube do ano no futebol masculino, clube do ano no futebol feminino, melhor técnico de futebol masculino, melhor técnico de futebol feminino e uma homenagem a atletas envolvidos em ações sociais na última temporada (Prêmio Sócrates).

No Brasil, a transmissão será feita na TV Fechada pela TNT e no serviço de streaming Max.

Bola de Ouro 2024

Quando: segunda-feira (28), em Paris

Horário: 16 horas (de Brasília)

Onde assistir: TNT (TV Fechada), Max (serviço de streaming)

Concorrente à Bola de Ouro como melhor jogador do futebol masculino: