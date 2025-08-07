Bola de Ouro 2025: veja todos os finalistas indicados ao prêmio
Times, técnicos e jogadores brasileiros estão entre os indicados pela France Football
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:59)
A Bola de Ouro, prêmio criado pela revista francesa France Football, anunciou os seus finalistas nesta quinta-feira (7). Ao todo, são cinco prêmios individuais (futebol masculino e futebol feminino), além da seleção da temporada. A cerimônia será no dia 22 de setembro.
MELHOR TÉCNICO
- Antonio Conte | Napoli
- Luis Enrique | PSG
- Hansi Flick | Barcelona
- Enzo Maresca | Chelsea
- Arne Slot | Liverpool
MELHOR GOLEIRO
- Alisson | Liverpool
- Bounou | Al-Hilal
- Chevalier | Lille
- Courtois | Real Madrid
- Donnarumma | PSG
- Martínez | Aston Villa
- Oblak | Atlético de Madrid
- Raya | Arsenal
- Sels | Nottingham Forest
- Sommer | Inter de Milão
MELHOR TIME MASCULINO
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- PSG
MELHOR JOGADOR SUB-21
- Bouaddi | Lille
- Cubarsi | Barcelona
- Doué | PSG
- Estêvão | Palmeiras/Chelsea
- Huijsen | Real Madrid
- Lewis-Skelly | Arsenal
- Mora | Porto
- João Neves | PSG
- Yamal | Barcelona
- Yildiz | Juventus
MELHOR TÉCNICO DE FUTEBOL FEMININO
- Sonia Bompastor | Chelsea
- Arthur Elias | Brasil
- Justine Madugu | Nigéria
- Renée Slegers | Arsenal
- Sarina Wiegman | Inglaterra
MELHOR JOGADORA SUB-21
- Michelle Agyemang | Arsenal
- Linda Caicedo | Real Madrid
- Wieke Kaptein | Chelsea
- Vicky López | Barcelona
- Claudia Martinez Ovando | Olimpia
MELHOR GOLEIRA
- Ann-Katrin Berger | Gotham
- Cata Coll | Barcelona
- Hannah Hampton | Chelsea
- Chiamaka Nnadozie | Brighton
- Daphne van Domselaar | Arsenal
MELHOR TIME FEMININO
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- Lyonnes
- Orlando Pride
*Outras categorias ainda estão sendo anunciadas.
