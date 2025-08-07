Diário do Nordeste
Bola de Ouro 2025: veja todos os finalistas indicados ao prêmio

Times, técnicos e jogadores brasileiros estão entre os indicados pela France Football

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:59)
Jogada
Legenda: O volante Rodri, do Manchester City e da Seleção Espanhola, ganhou a Bola de Ouro de 2024
Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Bola de Ouro, prêmio criado pela revista francesa France Football, anunciou os seus finalistas nesta quinta-feira (7). Ao todo, são cinco prêmios individuais (futebol masculino e futebol feminino), além da seleção da temporada. A cerimônia será no dia 22 de setembro.

MELHOR TÉCNICO

  • Antonio Conte | Napoli
  • Luis Enrique | PSG
  • Hansi Flick | Barcelona
  • Enzo Maresca | Chelsea
  • Arne Slot | Liverpool

MELHOR GOLEIRO

  • Alisson | Liverpool
  • Bounou | Al-Hilal
  • Chevalier | Lille
  • Courtois | Real Madrid
  • Donnarumma | PSG
  • Martínez | Aston Villa
  • Oblak | Atlético de Madrid
  • Raya | Arsenal
  • Sels | Nottingham Forest
  • Sommer | Inter de Milão

MELHOR TIME MASCULINO

  • Barcelona
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool
  • PSG

MELHOR JOGADOR SUB-21

  • Bouaddi | Lille
  • Cubarsi | Barcelona
  • Doué | PSG
  • Estêvão | Palmeiras/Chelsea
  • Huijsen | Real Madrid
  • Lewis-Skelly | Arsenal
  • Mora | Porto
  • João Neves | PSG
  • Yamal | Barcelona
  • Yildiz | Juventus

MELHOR TÉCNICO DE FUTEBOL FEMININO

  • Sonia Bompastor | Chelsea
  • Arthur Elias | Brasil
  • Justine Madugu | Nigéria
  • Renée Slegers | Arsenal
  • Sarina Wiegman | Inglaterra

MELHOR JOGADORA SUB-21

  • Michelle Agyemang | Arsenal
  • Linda Caicedo | Real Madrid
  • Wieke Kaptein | Chelsea
  • Vicky López | Barcelona
  • Claudia Martinez Ovando | Olimpia

MELHOR GOLEIRA

  • Ann-Katrin Berger | Gotham
  • Cata Coll | Barcelona
  • Hannah Hampton | Chelsea
  • Chiamaka Nnadozie | Brighton
  • Daphne van Domselaar | Arsenal

MELHOR TIME FEMININO

  • Arsenal
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Lyonnes
  • Orlando Pride

*Outras categorias ainda estão sendo anunciadas.

