Boca Juniors x Deportivo Cali: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Nesta quinta-feira (26), o Boca Juniors enfrenta o Deportivo Cali, em La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), às 21h, em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Libertadores da América.

O time argentino está na 3ª colocação com grupo E com 7 pontos e precisa vencer para se classificar. O adversário é o líder da chave com 8 pontos.

Se vencer, o Boca pode ser até líder do Grupo E ao fim da rodada, caso o Corinthians não vença o Always Ready.



ONDE ASSISTIR



Star +, Conmebol TV e Facebook Watch

PALPITES



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Boca Juniors:

Rossi; Advincula, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Varela; Salvio, Fernandez, Romero, Zeballos; Benedetto

Deportivo Cali:

De Amores; Gutierrez, Nazarit, Caldera, Velasco; Camargo, Congo; Vasquez, Gutierrez, Mosquera; Gonzalez

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Deportivo Cali

Competição: Libertadores – Fase de Grupos – 6ª rodada

Data e horário: 26 de maio de 2022 - 21h (de Brasília)

Estádio: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)