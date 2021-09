Bate-papo com os Craques: a trajetória de Iarley, um dos melhores jogadores cearenses da história

A paixão de Iarley pelo futebol começou ainda quando criança na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. O atacante se destacou na maioria dos clubes por onde passou. Com o Boca Juniors e o Internacional foi campeão do mundo de clubes. Já no Ceará, ao lado de Sérgio Alves e Mota, formou um forte trio de ataque que quase colocou o Ceará na série A em 2001. Iarley, que também teve passagens destacadas por Goiás, Corinthians e Paysandu, foi o entrevistado do podcast Bate-papo com os Craques.

O Ceará sempre foi o time do coração do ex-atacante e, logo na primeira passagem pelo clube, quase colocou o time na elite do futebol brasileiro, em uma época que o vozão não pensava em brigar por coisas maiores dentro da série B.

Ouça o Bate-papo com Iarley

Iarley Ex-atacante do Ceará "A gente tinha time e torcida. Era a única coisa que o Ceará tinha naquela época e mais nada. A gente não tinha dinheiro, mas tinha time. A gente da casa (cearense) às vezes não recebia nada e os de fora recebiam. Eu criava jogadas para o Mota e o Sérgio Alves, tanto que eles fizeram uma carrada de gols naquela série B. Lá atrás a gente tinha o França, que era muito bom. Nunca foi cogitado subir de divisão, o projeto era não cair, mas as coisas foram acontecendo naturalmente e infelizmente não veio o acesso contra o Avai", contou.

Legenda: Na primeira passagem pelo Ceará, Iarley ficou até 2002, quando foi contratado pelo Paysandu Foto: LC Moreira

Libertadores e Mundo

A passagem pelo alvinegro cearense foi tão boa que o Paysandu, atual campeão da Copa dos Campeões na época, contratou o jogador para jogar a Lbertadores da América de 2003. No Papão da Curuzu, ficou marcado por ter feito o gol da vitória diante do Boca Juniors, na Bombonera. Depois do sucesso no Norte do país, foi contratado pelo clube argentino e chegou com status de estrela. Jogou com grandes atletas no Boca e foi campeão do Mundo em 2003, derrotando o timaço do Milan, da Itália.

Legenda: Pelo Boca Juniors, Iarley foi campeão mundial em 2003 Foto: STR/AFP

"No Boca eu era muito respeitado por todo mundo. Eu era o único brasileiro na liga argentina e de cara já vesti a camisa dez, que já foi usada pelo Maradona. Aquele Milan é até hoje considerado o maior Milan de todos os tempos. Mas a gente também tinha um bom time e no dia estavámos inspirados. Jogamos bem e nos pênaltis derrotamos o Milan", disse.

Segundo mundial

Iarley voltaria a ser campeão mundial três anos depois, em 2006, com o Internacional, diante do temido Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Consolidado na carreira, ainda jogou no Goiás, Corinthians e retornou ao Ceará em 2011, sendo campeão cearense e levando o clube às semifinais da Copa do Brasil. Ainda chegou a jogar no Ferroviário no fim da carreira. O ex-atacante quer ser treinador de futebol. Por isso retorna à capital cearense após a experiência sendo técnico das categorias de base do Internacional.

Legenda: Atacante Iarley, durante o Mundial de Clubes pelo Internacional Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

"Passei cinco anos nas categorias de base do Internacional, fiz os cursos de licença da CBF e fiz cursos na Universidade do Futebol. Ter sido atleta vai me ajudar, mas estou sempre estudando para entender, discutir e debater futebol. Já estou conversando com alguns clubes e vendo a melhor possibilidade de iniciar", revelou Iarley.