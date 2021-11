Barcelona acerta a contratação de Xavi Hernández como novo técnico

O Barcelona acertou a contratação de um novo técnico para a temporada de 2021-2022: o espanhol Xavi Hernández, um dos maiores ídolos recentes do clube. O ex-jogador comandava o Al-Sadd, do Catar, e teve a multa rescisória paga nesta sexta-feira (5), segundo informações oficiais da equipe árabe nas redes sociais.

"Xavi nos informou há poucos dias sobre seu desejo de ir para Barcelona neste momento específico, devido à fase crítica que o clube de sua cidade está passando, e nós entendemos isso e decidimos não ficar em seu caminho", completou a nota.

Assim, o anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas. O valor investido para o encerramento contratual está fixado em cinco milhões de euros (cerca de R$ 32,3 mi).

A imprensa catalã afirma que Xavi terá uma comissão com sete ajudantes: Óscar Hernández e Sergio Alegre como assistentes, o preparador físico Iván Torres, o fisioterapeuta Carlos Nogueira, e os observadores David Prats, Toni Lobo e Sergio García. A maioria tem passagem pelas categorias de base do Barcelona.

A chegada ocorre após a demissão do holandês Ronald Koeman na última semana. Desde agosto de 2020 na função, comandou o time em 63 jogos, com 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Durante o período, foi campeão da Copa do Rei, mas acumulou resultados negativos recentes, sofrendo goleadas na Liga dos Campeões.

