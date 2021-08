Bahia demite Dado Cavalcanti após nova derrota na Série A

A diretoria do Bahia anunciou na manhã desta terça-feira (17) a demissão do técnico Dado Cavalcanti. A decisão veio após mais um resultado negativo do time baiano, que perdeu dentro de casa para o Atlético-GO no último domingo (15).

Nos últimos 6 jogos pela Série A, o tricolor baiano perdeu cinco e empatou um, caindo para o 13º lugar, 3 pontos acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Na temporada 2021, Dado Cavalcanti comandou o Bahia em 39 jogos, obtendo 17 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. Dentre os principais resultados, conseguiu o título da Copa do Nordeste sobre o Ceará e está nas quartas de final da Copa do Brasil, tendo vencido o Atlético-MG no primeiro confronto.