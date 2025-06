Bahia acerta permanência de Rogério Ceni até 2027

Rogério Ceni seguirá como técnico do Bahia. O clube anunciou a renovação de contrato do técnico nesta quarta-feira (25). O novo vínculo vai até o fim da temporada de 2027. Foi sob comando dele que a equipe voltou a disputar uma Libertadores após 35 anos.

Ao todo, já são 123 partidas no comando do Esquadrão. Ceni comanda o time baiano desde 2023. Com a equipe, venceu 65 partidas, empatou 23 e sofreu 35 derrotas. A equipe marcou 201 gols. O profissional tem aproveitamento de 59%.

Além de ter recolocado a equipe na Libertadores, o grupo também fez o melhor turno de Campeonato Brasileiro na 'era dos pontos corridos' em 2024. A equipe terminou em oitavo lugar de forma inédita.

Ceni é o técnico com mais tempo de clube neste século. Ele está há um ano e nove meses no comando da equipe. Além disso, é o segundo com mais partidas no Brasileiro (66), superado apenas por Evaristo de Macedo (147).