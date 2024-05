Aylon sofre choque de cabeça em jogo do Ceará e é encaminhado ao hospital; veja estado de saúde

O atacante Aylon sofreu um choque de cabeça na vitória do Ceará sobre a Chapecoense, na noite deste domingo (26), na Arena Castelão, e precisou ser encaminhado ao hospital. O choque entre Aylon e Bruno Leonardo aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo.

Após o choque e o atendimento inicial, Aylon seguiu em campo até o final do primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo, por orientação médica, e em seguida encaminhado a um hospital de Fortaleza (CE).

Legenda: Aylon com a camisa do Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará publicou uma nota informando que Aylon passou por exames de imagem, cujo os resultados foram normais. O atacante deve se reapresentar normalmente na tarde desta segunda-feira (27), no CT de Porangabuçu.

Em postagem no Instagram, o atacante comemorou a vitória do Ceará por 2 a 1 e disse estar tudo certo com ele. "Tudo certo e +3! Vamos pra próxima", disse Aylon.