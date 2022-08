Avaí x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão Série A, o Corinthians encara o Avaí, neste sábado (6), às 19h, pela 21ª rodada. O confronto acontece na casa do Leão, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

As duas equipes vivem situações distintas na tabela. Enquanto o Timão é vice-líder da competição, com 38 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras, o Avaí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Palpite

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Prováveis escalações

Avaí: Vladimir; Natanael, Rafael Vaz, Bressan e Kevin; Nonoca, Biasi, Cleber, Renato e William Pottker; Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Fausto Vera, Roni e Giuliano; Adson (Mosquito), Giovane (Júnior Moraes) e Róger Guedes. Técnico: Paulo Souza.

Ficha técnica | Avaí x Corinthians

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 06/08/22 (sábado)

Horário: 19h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)