Autor do gol da vitória do Fortaleza contra o Sport, Lucas Sasha é o líder em desarmes na Série A
Volante é um dos destaques da competição, em desarmes e interceptações
Autor de gol da vitória do Fortaleza diante do Sport, o volante Lucas Sasha segue se destacando no setor de marcação do Tricolor. De acordo com números do Sofascore, Sasha é o maior ladrão de bolas do Brasileirão. O volante do Fortaleza fez, até aqui, 70 desarmes na competição.
O camisa 88 também está entre os primeiros nas interceptações, com 34 ao todo, ocupando a terceira colocação geral no torneio e liderando o fundamento apenas entre os jogadores do Leão. Sasha comentou sobre os fundamentos em que tem se destacado.
É uma função minha ali no meio de campo, poder conter as ações dos adversários. Esse é um fundamento que eu sempre busquei fazer na minha carreira e, graças a Deus, tenho conseguido desempenhar muito bem aqui no Fortaleza. Para mim, é um motivo de orgulho ser o primeiro geral no Brasileirão. Espero poder seguir bem e ajudando o Fortaleza, juntamente com os meus companheiros, para que a gente possa sair dessa situação”
Gol importante
Na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza recebeu o rival direto Sport e venceu por 1 a 0, alcançando a sua segunda vitória nas últimas três partidas. Com o triunfo, o Leão do Pici chegou aos 21 pontos e viu a sua distância diminuir para os clubes que estão fora da zona de rebaixamento. Autor do gol da vitória, Sasha destacou a entrega do grupo e celebrou a vitória dentro de casa, ressaltando a importância do poder de jogar como mandante.
“Uma vitória muito importante para a gente, contra um rival direto. Feliz demais por poder marcar esse gol e ajudar o time a conquistar os três pontos. O time todo se entregou do início ao fim e, graças a Deus, conseguimos sair com o resultado positivo. Nós temos que fazer valer o nosso mando de campo, temos que buscar sempre vencer dentro de casa, diante do nosso torcedor, que novamente foi muito importante, e esperamos poder, juntamente com a nossa torcida, voltar a ter uma grande sequência de resultados positivos e tirar o Fortaleza dessa situação”, disse.
Números de Lucas Sasha na Série A
Líder em desarmes no Campeonato Brasileiro, 70 desarmes
Terceiro em interceptações no Campeonato Brasileiro, 34 interceptações
No elenco do Fortaleza
Primeiro em desarmes
Primeiro em interceptações
Primeiro em passes certos por jogo
Segundo em bolas longas certas por jogo
Quarto em cortes por jogo
No jogo contra o Sport
Líder do Fortaleza em desarmes, 7 ao todo
Terceiro em ações defensivas, 9 no jogo
Terceiro em ações com a bola, 62 no jogo
Terceiro em duelos ganhos no jogo, 8 ao todo
Segundo em passes certos no jogo, 44/46