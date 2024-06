Áustria vence, se mantém viva, e deixa Polônia próxima a eliminação da Euro

A Áustria venceu a Polônia, por 3 a 1, pelo Grupo D da Eurocopa 2024 nesta sexta-feira (21), deixando Robert Lewandowski e seus companheiros à beira da eliminação, dependendo do resultado da partida entre França e Holanda, que também entram em campo nesta sexta. A seleção austriaca chegou a sair na frente do placar, com gol de Gernot Trauner, contudo, os poloneses, conseguiram o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Krzysztof Piatek.

Já na segunda etapa, a Áustria voltou jogando bem, e, em um belo lance coletivo, retomou a frente do placar com gol de Christoph Baumgartner. Próximo ao final da partida, aos 33 minutos da etapa final, o capitão austríaco Marko Arnautovic marcou, de pênalti, e sacramentou a vitória da Áustria.

Com nenhum ponto somado, a Polônia está praticamente eliminada da competição. Para seguir viva na Euro, a seleção de Lewandovski e Szczesny deve torcer para Holanda ou França vencerem o confronto entre si. Caso as duas seleções empatem, a Polônia estaria eliminada da competição. Já a Áustria conquistou seu 3º ponto na competição e medirá forças contra a Holanda, na última rodada da Eurocopa.