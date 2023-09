Áudio de Eric Faria sobre Sampaoli após derrota do Flamengo viraliza ao vazar nas redes

A vitória do São Paulo contra o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, rendeu bastante comentários na internet. Isso porque alguns áudios de comentaristas da TV Globo vazaram e, neles, é possível ouvir alguém acusando Sampaoli, treinador do Flamengo, de “ter problemas cognitivos”, além de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e chamarem o treinador de "imbecil".

“As duas melhores atuações do Flamengo contra esse imbecil… Botafogo e quem? E Grêmio”, é possível ouvir em um dos áudios onde o comentarista Eric Faria fala.

“Ele tem problema de ver o jogo, de entender o que que ele tem na mão”, diz Eric Faria. “Isso é problema cognitivo dele. Sério, só pode ser. (…) Ele não consegue repetir, deve ser algum TOC dele, superstição… Superstição é manter o que tá certo. (…) Ele não deve repetir meia, cueca, nada na vida”, finalizou.

Um dos comentaristas ainda disse que o treinador era para ter sido demitido na quarta-feira (13). A partida entre as duas equipes terminou com a vitória do São Paulo por 1 a 0 com gol de Calleri. Flamengo e o clube paulista retornam aos gramados no domingo (24), às 16h (de Brasília).