Através de vídeo, Klopp anuncia saída do Liverpool ao fim da temporada 2023/24; veja

Jürgen Klopp não vai permanecer no Liverpool até o fim de 2024. Através de um vídeo publicado pelo próprio clube, o treinador afirma que sua saída deve acontecer no fim da temporada de 2023/24, ou seja, no meio do ano.

O alemão diz que entende que ‘é um choque para muitas pessoas’ e declara seu amor pela cidade, clube e todos que fazem parte do Liverpool, mas disse que está ficando sem energia e não pode continuar.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

“Eu vou sair do clube no final da temporada. Eu entendo que é um choque para muitas pessoas neste momento, quando se ouve pela primeira vez. Mas, obviamente, eu posso explicar isso ou tentar fazê-lo. Eu amo tudo sobre este clube e a cidade. Amo os torcedores, o time, o staff, amo tudo. Isso mostra que estou convencido que é a decisão que devo tomar. Como posso dizer? Estou ficando sem energia. Eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo” disse Klopp.

O treinador comanda a equipe inglesa desde 2015 e vai completar sua nona temporada à frente do clube, que atualmente ocupa a primeira posição da Premier League.

Títulos pelos Reeds

Klopp arrastou todos os principais títulos que um time inglês pode desbravar. Na prateleira dos Reeds, o alemão colocou troféus da Premier League, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, Champions League e o Mundial de Clubes. Conquistou também as Supercopas da Inglaterra e da Europa.

Na Alemanha

Antes de embarcar na Inglaterra, Klopp estava na Alemanha, onde comandou por sete temporadas o Mainz e encerrou sua passagem pelo país no Borussia Dortmund, estando à beira do campo por sete temporadas no clube e vencendo duas vezes a Bundesliga.